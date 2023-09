Bimba scomparsa | 5 indagati per il sequestro di Kata Accertamenti su valigie che avrebbero potuto occultare la bimba

(Di martedì 12 settembre 2023) La Dda di Firenze ha ordinatotecnici irripetibili per verificare la presenza di materiale biologico o genetico e l’estrapolazione di eventuali profili di Dna da alcuni borsoni e trolley sequestrati a cinque persone che occupavano l’hotel Astor quando il 10 giugno scorso èla piccola. Lo stesso accertamento, spiega la procura di Firenze, sarà effettuato anche sui rubinetti...

Disposti test Dna su borsoni e trolley e rubinetti con tracce di sangue in ex hotel Astor Svolta nelle indagini sul caso di Kata, ladi 5 anniil 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. Ci sono cinque indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione della piccola ...I genitori di Kata, laa Firenze dal 10 giugno scorso Fari su un borsone e due trolley. La Procura, inoltre, ha specificato che tre degli indagati sono stati ripresi dalle telecamere ....... Il trolley e le sostanze ematiche La procura ha spiegato in una nota che tre degli indagati sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex albergo il 10 giugno, dopo la...

Caso Kata, cinque indagati per la scomparsa della bimba TGCOM

Svolta nelle indagini su Kata, la bimba peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso: chi sono i 5 indagati per sequestro dalla Procura ...Svolta nelle indagini sul caso di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. Ci sono cinque indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa al sequestro di ...