Biden | Camera Usa apre indagine di impeachment

'Impeachment per Joe'. Lo speaker dellaUsa, il repubblicano Kevin McCarthy, ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'indagine formale contro il presidente degli Stati Uniti in merito a presunte ...Ladei Rappresentanti degli Stati Uniti aprirà un'indagine di impeachment contro il presidente americano Joe. Lo ha annunciato lo 'speaker' della, il repubblicano Kevin McCarthy. "Non prendo questa decisione alla leggera. Questi fatti dovrebbero preoccupare tutti gli americani'', ha dichiarato. ...Lo speaker repubblicano dellaUsa, Kevin McCarthy , ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un' indagine formale contro Joeper l'avvio di un impeachment , in relazione a presunte complicità con gli affari esteri ...La Casa Bianca ha reagito alla richiesta di impeachment del presidente Joeda parte dello speaker dellaKevin McCarthy bollandola come "estremismo politico"

Il capo della Camera verso il sì al primo passo per l'impeachment di Biden Avvenire

Speaker Camera verso l'ok a indagine per impeachment Biden Agenzia ANSA

Il presidente della Camera statunitense (speaker) Kevin McCarthy (repubblicano) ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'indagine formale contro il presidente Joe Biden (democratico) per l'aper ..."Impeachment per Joe Biden". Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Kevin McCarthy, ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'indagine formale contro il presidente degli Stati Uniti in ...Roma, 12 set. (LaPresse) - La decisione di aprire una procedura di impeachment nei confronti del presidente americano Joe Biden da parte dello speaker ...