Bengalese maltratta la moglie e il pm dice che è un fatto culturale. Ma la Procura si dissocia

La storia La donna, 27enne italiana di origine, nel 2019 ha denunciato il marito per maltrattamenti. La procura di Brescia però, prima ha proposto l'archiviazione e poi - dopo che il gip ha ...... ' Dov'è la giustizia e la protezione tanto invocata per le donne tra l'altro incoraggiate a denunciare al primo schiaffo - si chiede - Oppure il fatto che io sia unatra le tante, mi ...Per conformare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popoloe delle quali invece, l'imputato si è fatto fieramente ...La donna, 27enne italiana di origine, nel 2019 ha denunciato il marito per maltrattamenti. La procura di Brescia però, prima ha proposto l'archiviazione e poi - dopo che il gip ha ordinato ...

Un pm di Brescia: bengalese maltratta la moglie È la sua cultura ... IL GIORNO

Bengalese maltratta la moglie, per il pm va assolto: “È un fatto culturale” Donna Moderna

Il procuratore distrettuale di Brescia Francesco Prete ha preso le distanze dal pubblico ministero Antonio Bassolino, che aveva chiesto l'assoluzione di un uomo a processo per aver maltrattato ... il ...La Procura di Brescia si dissocia dalla decisione del pm che ieri ha chiesto l'assoluzione dell'uomo del Bangladesh accusato di aver maltrattato la moglie. A scriverlo in una nota ...(Adnkronos) E di essere stata maltrattata fisicamente e psicologicamente, vivendo addirittura segregata. Ebbene ora il pm di Brescia chiede l’assoluzione del marito perché i “contegni di compressione ...