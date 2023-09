Benevento-Virtus Francavilla | le pagelle | Ferrante lotta e segna | Paleari decisivo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn passo in avanti peri il, sia in classifica che dal punto di vista del gioco. I giallorossi non sono ancora brillanti, ma rispetto alla gara con la Turris hanno lasciato intravedere dei miglioramenti. Per il momento la Strega si tiene stretta la vittoria con la, per il gioco bisognerà ripassare più avanti.– Due sole parate ma entrambe decisive. Lalo chiama in causa la prima volta al 25? del secondo tempo e lui risponde presente. In pieno recupero salva ile blinda la vittoria. Voto: 7 Berra – Gioca senza badare all’estetica, quando c’è da buttare via la palla non si fa scrupoli. Attento nelle coperture, il migliore del pacchetto arretrato. Voto: 6,5 Capellini – L’espulsione ...