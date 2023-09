Benevento | Protocollo Legalità per i lavori sulla statale 212 siglato in Prefettura

(Di martedì 12 settembre 2023)inilper il completamento deiper la212 da San Marco dei Cavoti a San Bartolomeo in Galdo Sottoscritto ieri mattina, presso la sede delladi, dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, dal Direttore Tutela Aziendale dell’ANAS Gruppo FS Italiane, dr.ssa Maria Dolores Rucci, dal Commissario straordinario SS 212, ing. Nicola Montesano e dal legale rappresentante della società aggiudicataria dell’appalto, ildiper la realizzazione deidi completamento della S.S. 212 “della Val Fortore” dallo svincolo di San Marco dei Cavoti a San Bartolomeo in Galdo. Lo ha annunciato ieri una ...

di legalità per la realizzazione dei lavori di completamento della S. S. 212 'della Val Fortore' dallo svincolo di San Marco dei Cavoti (BN) a San Bartolomeo in Galdo (BN). È ...... l'allarme dell'Ordine Attualità [ 10/09/2023 ] Virtus Francavilla, Villa: 'IlImpegno ... Immediatamente è scattata ild'intervento e sul posto sono arrivati i colleghi per dare ...... 11 settembre alle 13.30, presso la sede del Palazzo del Governo, il Prefetto diCarlo ... 212 e il legale rappresentante della CIEFFE Lavori procederanno alla sottoscrizione deldi ...

CAMPANIA, ANAS: SS 212 “DELLA VAL FORTORE”, PRESSO LA ... Anas

Protocollo di legalità per la realizzazione dei lavori di ... È stato sottoscritto questa mattina, presso la sede del Palazzo del Governo, dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano, dal direttore ...In ottemperanza all’ordinanza del sindaco di Benevento che dispone la chiusura degli Uffici pubblici a causa dell’interruzione del servizio idrico nel territorio comunale, il presidente della Provinci ...