Ben L’Oncle Soul arriva in Italia

(Di martedì 12 settembre 2023) All Things Live Italy presenta Ben, la voce dele R&B francese che fa emozionare con la sua musica, dalla magia intramontabile,inper tre imperdibili appuntamenti il prossimo gennaio: il 19 all’Alcazar di Roma, il 20 al Locomotiv Club di Bologna e il 21 all’Arci Bellezza di Milano. La passione per le voci, le melodie e i groove, capaci di catturare e trasportare l’ascoltatore, hanno accompagnato il lungo percorso di crescita personale. Dalla grande passione per la musica afroamericana sino all’album insieme agli splendenti Californiens des Monophonics, un omaggio a Sinatra e desiderio di ampliare i propri orizzonti.Influenzato da R&B, hip-hop e jazz, “Addicted To You” apre nel 2020 un nuovo capitolo, caratterizzato da una scrittura più intima. Ben affina ...