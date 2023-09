Bellaria Igea Marina incorona Miss Mamma Italiana 2023 | Giusy Raito

... fulcro della famiglia - spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - non poteva che essere celebrata aMarina, città con la vocazione per le vacanze famigliari. Questo ...Ma Spettacoli di Paolo Teti, in collaborazione con Fondazione Verdeblu e con il patrocinio del Comune diMarina, dove ieri, 10 settembre, si è svolta la serata conclusiva. Si tratta di ...Marina 11 settembre 2023 Organizzata dalla Società Te. Ma Spettacoli di Paolo Teti, in collaborazione con Fondazione Verdeblu diMarina e con il Patrocinio del Comune di ...

Bellaria Igea Marina incorona Miss Mamma Italiana 2023 TGCOM

È di Verona la neo eletta Miss Mamma Italiana 2023, incoronata a Bellaria Igea Marina la scorsa domenica 10 settembre. Giusy Raito 29 anni, impiegata - è una giovanissima mamma di sei bambini: Alessia ...Giusy Rito, impiegata veronese di 29 anni, è stata incoronata domenica scorsa a Bellaria Igea Marina come 'Miss Mamma Italiana 2023'. La giovane mamma di sei bambini ha conquistato la giuria con la ...