Beatrice Luzzi oggi | che fine ha fatto la Eva di Vivere FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 settembre 2023)prosegue la sua attività nel mondo dell’intrattenimento, anche come regista, ha due figli ed ha avuto un compagno Alessandro, conosciuto nel 2007 e con il quale poi ha terminato la convivenza nel 2019, scegliendo diin due case vicine ma separate. A settembre è entrata a far parte dei concorrenti del Grande Fratello 2023. L’attrice classe 1970 era diventata diventata famosa nel ruolo di Eva Bonelli nella soap opera italiana. Prima di questo ritorno in tv non la vedevamo recitare dal 2017 quando era apparsa in Un posto al sole. Nello stesso anno avevamo visto laanche per l’ultima volta sul grande schermo in Dreams, il calore dei sogno di Silvia Monga. Negli ultimi anni invece l’artista si è impegnata molto nel cinema documentario firmando dal ...