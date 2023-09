Basket | Nba | aggredisce la fidanzata | arrestato Kevin Porter dei Rockets

(Di martedì 12 settembre 2023) New York, 12 set. - (Adnkronos) - Una chiamata al 911 (il numero delle emergenze negli Stati Uniti) fatta alle 6.45 del mattino dal Millennium Hotel di New York ha portato all'arresto diJr., la guardia degli Houston. A compiere la telefonata una donna di 26 anni da più fonti identificata come ladel giocatore, Kysre Gondrezick, ex giocatrice Wnba: la ragazza, infastidita dall'orario di ritorno in stanza diJr., lo avrebbe chiuso fuori dalla loro stanza d'hotel. Trovato il modo di entrare tramite un impiegato dell'albergo, il giocatore deiavrebbe aggredito fisicamente la donna, mettendole ripetutamente le mani al collo, causandole un taglio sul lato sinistro del viso e, secondo alcuni fonti, almeno una frattura, che hanno reso necessario ...

L'NBA, il campionato di basket americano che ha un calendario di partite quasi insopportabile, prova a mettere un freno al 'load management', ovvero la pratica per cui le franchigie cercano di far ... viste le leggi in vigore nello stato di New York ma la NBA ha annunciato di avere aperto un'inchiesta nei confronti del giocatore. Probabile, quindi, che quando prenderà il via la stagione del basket, ... Guai per la star NBA Kevin Porter Jr, guardia degli Houston Rockets, arrestato a New York dopo essere stato accusato ... l'associazione femminile del basket americano. La 26enne dopo aver denunciato l'... Scelto al primo turno del draft NBA nel 2019, Porter Jr. ha giocato una stagione con i Cleveland Cavaliers prima di essere ceduto ai Rockets nel gennaio 2021. Il club di Houston ha dichiarato in un ...

New York, 12 set. – (Adnkronos) – Una chiamata al 911 (il numero delle emergenze negli Stati Uniti) fatta alle 6.45 del mattino dal Millennium Hotel di New York ha portato all'arresto di Kevin Porter ... viste le leggi in vigore nello stato di New York ma la Nba ha annunciato di avere aperto un'inchiesta nei confronti del giocatore. Probabile, quindi, che quando prenderà il via la stagione del basket, ...