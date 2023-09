(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – “Diecidi attività rappresentano diecidi grande impegno nell’informazione, nella comunicazione e nella sensibilizzazione degli italiani suldelsolidale. Con il nostro lavoro abbiamo cercato diil significato delsolidale attraverso un concetto che è uno strumento di grande aiuto per il mondo del Terzo Settore e che può essere a disposizione di tutti gli italiani: non è fondamentale essere possessori di grandi patrimoni, ma tutti possiamo fare unsolidale in quanto permette un welfare migliore nel nostro Paese e soddisfa diritti e bisogni di tanti cittadini”. Queste le parole di Rossano, portavoce del Comitato Testamento Solidale, facendo un bilancio del decennio del comitato, ...

Queste le parole di Rossano, portavoce del Comitato Testamento Solidale, facendo un ... durante il quale è stata oggetto di presentazione l'indagine realizzataWalden Lab - Eumetra per il ...Come ricorda, c'è ancoralavorare, però, in questo senso, dal momento che permane qualche pregiudiziosfatare: si ritiene che potrebbe decidere di fare un lascito chi non ha eredi ...Come ricorda, c'è ancoralavorare, però, in questo senso, dal momento che permane qualche pregiudiziosfatare: si ritiene che potrebbe decidere di fare un lascito chi non ha eredi ...... Il Ragazzo che io fui, L'infinito istante e La strategia dell'ombra e con le musiche curate...(Aiep 2023) e a seguire la proiezione de Il sole tramonta alle spalle un film di Mauro(...

Guido Bartoli. Le verifiche 2.0 Arte.go