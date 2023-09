Bari | ristoratore pubblica il conto con le scuse | “Addebitati per errore 4 euro”

(Di martedì 12 settembre 2023) “Siamo disposti a rimborsare l’intero importo della cena”. Tra le polemiche per il caro-scontrini, da Alberobello arriva una storia diversa. Invece di difendere rincari e costi extra, i gestori di un noto ristorante del paese dei trulli stanno cercando in tutti i modi di risarcire una cliente a cui sono statierroneamente 4per una degustazione di oli. “Undi battitura, su tanti scontrini può capitare”, hanno dichiarato Gianvito Matarrese e Debora Dipinto, executive chef e proprietari del ristorante Evo, secondo quanto riporta La Re. Normalmente, il servizio viene infatti offerto gratuitamente. I proprietari hanno detto di essersi scusati al tavolo con la cliente, che non però avrebbe manifestato il proprio disappunto. Diversi giorni dopo è invece comparsa una recensione critica, poi ...

La cena offerta per quatto euro addebitati involontariamente sul conto. Nell'estate degli scontrini pazzi, con sovrapprezzi per il taglio del toast o per la richiesta di un cucchiaino per dividere il ......'piattino condivisione' che ha fatto discutere per settimane intavolando interviste al... La Redazione http://.ilquotidianoitaliano.it/ ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Cronaca ...Se ilnon ha il pos: che fare di Alessandro Longo 01 Settembre 2023... si è recata oggi nel locale di Vito Fasano che è posizionato a pochi metri dal residence in cui è accaduta la brutta avventura della 12enne: la famiglia ha voluto ringraziare il...

Lo scontrino lo pubblica il ristoratore: “Ho addebitato per errore 4 euro in più, tornate qui e vi offro la c… La Repubblica

Scontrino sbagliato, l'ammissione del ristoratore: «Ho addebitato per errore 4 euro in più, vi offro la cena» quotidianodipuglia.it

Un gesto di scuse che non è passato inosservato. Il post firmato da Gianvito e Debora, rispettivamente executive chef e proprietari del progetto Evo Ristorante di Alberobello, locale noto nel mondo de ...Gianvito Matarrese, chef e patron di Evo Ristorante ad Alberobello (Bari), non si perdona l’errore commesso. L’interessata ha cancellato le recensioni negative lasciate sul web, ma non si è ancora ...«Abbiamo fatto un errore purtroppo; da sempre nel nostro ristorante, abbiamo scelto di offrire la degustazione oli. Perché da sempre crediamo in questo progetto, che ci ha portato ...