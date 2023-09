Bardonecchia | l’alluvione provoca danni per 25 milioni

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 12 settembre 2023) A un mese dal nubifragio di, si contano i. Secondo il Comune iammonterebbero a circa 25di euro. È quanto ha riportato in aula l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione civile Marco Gabusi, in risposta al question time del capogruppo Pd Raffaele Gallo sui tempi in cui verranno stanziati gli aiuti per il ripristino. “La scorsa settimana il presidente Cirio ha inviato al Dipartimento di Protezione civile una integrazione alla richiesta di stato di emergenza, il rapporto dell’evento, le ordinanze emesse e la stima dei– ha precisato l’assessore Gabusi nella ricostruzione delle tappe – Il sopralluogo del Dipartimento è previsto entro la fine di settembre. Rispetto all’ammontare dei, il dettaglio fornito dal comune di ...