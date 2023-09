Barcellona | Cancelo | “Sognavo questo club In Champions torneremo grandi”

(Di martedì 12 settembre 2023) Joaoè stato uno dei colpi di mercato del. Il terzino portoghese ha voluto fortemente ilspagnolo per iniziare una nuova vita dopo le esperienze al Manchester City ed al Bayern Monaco. Ai microfoni di Sport,ha speso parole d’amore verso il. Le parole di: “Vestire la maglia delè sempre stato un sogno per me. La mia famiglia e i miei amici sanno che tutti i miei idoli hanno giocato qui e finalmente anch’io ne avrò la possibilità. Sono felice di queste prime settimane sotto la guida di Xavi, è un allenatore che concede molta libertà in partita eio lo apprezzo davvero tanto. Mi sento a mio agio sia entrando dentro il campo ma anche giocando a ridosso della linea laterale. Cercherò di ...

"Con Xavi mi trovo molto bene, ho molta libertà in campo", ha spiegato l'esterno portoghese LISBONA (PORTOGALLO) - Dopo un'estate non semplice, Joaoè ripartito dae dal Barça. Fuori dai progetti tecnici del Manchester City di Guardiola e concluso il prestito al Bayern Monaco senza essere riscattato, fino ad arrivare al "club ...Ilinfatti, vincolato dai limiti del Far Play Finanziario, si continuerà a muovere in questa direzione dopo aver inserito in rosa a zero Gundogan (svincolato),(prestito) e Joao ...E il, che prima dici aveva fatto un nuovo pensierino, rimugina. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("...E ora, dopo il mancato riscatto dei bavaresi e una trattativa conclusa proprio alla fine della sessione estiva di calciomercato, è arrivato il. Quello di, insomma, è un viaggio ...

Calcio: Barça.Cancelo'Sognavo questo club,in Champions ... Tiscali

Il Barcellona blocca Cancelo in aeroporto con una motivazione ... Sport Fanpage

Sembrerebbero inoltre a rischio per la stagione invernale le rotte verso Alghero, Barcellona, Cracovia, Dusseldorf, Malta, Memmingen, Praga, Trapani e Varsavia. È possibile però che nelle prossime ...Il Barcellona infatti, vincolato dai limiti del Far Play Finanziario, si continuerà a muovere in questa direzione dopo aver inserito in rosa a zero Gundogan (svincolato), Cancelo (prestito) e Joao ...Manchester City chiama, Alejandro Balde Martinez non risponde. Il terzino sinistro spagnolo classe 2003 è blindato dal Barcellona, pronto a prolungargli il contratto in scadenza a giugno fino al 2028.