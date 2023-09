Banche | Unimpresa | “In 7 mesi sofferenze cresciute di 2 miliardi”

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 12 settembre 2023) Secondoledellesonodel 16% Nei primi settedel 2023 si è registrata una preoccupante inversione di tendenza nell’andamento dellebancarie: i crediti “malati” dellesono cresciuti, infatti, di oltre 2di euro tra dicembre 2022 e luglio scorso con un aumento che sfiora il 16%. A luglio dello scorso anno, le rate non pagate da famiglie e imprese erano a quota 15,8. È quanto evidenzia il Centro studi di, in relazione al bollettino della Banca d’Italia diffuso oggi. «Qualcosa non va nel mercato del credito e probabilmente cominciano a venire a galla i guasti derivanti dalle scelte di politica monetaria della Banca centrale ...