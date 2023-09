Bambino cade da trattore | padre simula incidente incolpando pirata strada

(Di martedì 12 settembre 2023) E' accaduto ad Andria. L'11enne viaggiava sul paraurti senza alcuna protezione Aveva portato il figlio di 11 anni al Pronto soccorso dicendo che era stato investito da undella. Ma la sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori della Polizia che, dopo avere raccolto vari elementi che la smentivano, hanno scoperto quanto realmente accaduto: ilviaggiava senza alcuna protezione sul paraurti di unguidato dala velocità elevata, ed era caduto sull’asfalto. I fatti risalgono allo scorso 12 luglio, come riporta ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’. L’uomo, 43 anni, è indagato per lesioni personali ezione di reato. Nei giorni scorsi gli sono stati notificati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia ...

Dagli accertamenti, condotti dagli agenti della squadra mobile con il coordinamento della Procura, è emerso che ilè rimasto ferito dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre che ...In territori Andria, il 12 luglio, il ragazzino di 11 anni era a bordo del trattore. Rovinò sul terreno. Il padre attribuì la responsabilità del sinistro ad un pirata della strada. Stando all'indagine ...Ha simulato l'investimento del proprio figlio da parte di un pirata della strada e per questo ora è indagato per lesioni personali stradali. Protagonista un 43enne di Andria: l'uomo nella mattinata di ...

Ma la sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori della Polizia che, dopo avere raccolto vari elementi che la smentivano, hanno scoperto quanto realmente accaduto: il bambino viaggiava ...Secondo quanto riporta Repubblica Bari nell’arco di nemmeno 24 ore si è chiarita la dinamica dei fatti. Il bambino ha viaggiato seduto e senza alcun tipo di protezione sul paraurti di un trattore ...Incidente col trattore, il figlio di 11 anni cade ma il padre accusa un pirata delle strada ... figlio da parte di un pirata della strada per coprire invece i fatto che il bambino era caduto da un ...