Bambino cade da trattore | padre simula incidente incolpando pirata strada

(Di martedì 12 settembre 2023) I fatti risalgono allo scorso 12 luglio, come riporta 'La Gazzetta del Mezzogiorno'. L'uomo, 43 anni, è indagato per lesioni personali ezione di reato. Nei giorni scorsi gli sono stati ...

Ma la sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori della Polizia che, dopo avere raccolto vari elementi che la smentivano, hanno scoperto quanto realmente accaduto: ilviaggiava ...Ilstava viaggiando seduto, senza alcun tipo di protezione, sul paraurti di un trattore agricolo guidato dal padre a velocità sostenuta e, durante il percorso, è sobbalzato dal mezzo cadendo ...Nelle immagini registrate, infatti, si vede ilche viaggia, senza alcun tipo di protezione, sul paraurti del trattore agricolo. Alla guida del mezzo c'è il genitore, che procede a velocità ...Unstava viaggiando seduto e senza alcun tipo di protezione sul paraurti di un trattore guidato dal padre a velocità sostenuta e, durante il percorso, era sobbalzato dal mezzo facendo una ...

Il fatto risale allo scorso 12 luglio. L'uomo, dopo aver portato il bimbo al pronto soccorso, aveva dichiarato che era stato investito da un'auto pirata. Ma la sua versione dei fatti non ha convinto ...Incidente col trattore, il figlio di 11 anni cade ma il padre accusa un pirata delle strada ... figlio da parte di un pirata della strada per coprire invece i fatto che il bambino era caduto da un ...