Back to school | guida al rientro a scuola per genitori e figli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Per alcuni è già ricominciata, per altri comincerà oggi, per alcuni manca ancora qualche giorno. Ma laè sempre l’argomento principale di settembre. Oggi vediamo insieme un piccolo vademecum per iltodi quest’anno, per affrontare al meglio quei pensieri che per qualche mese sono stati accantonati.to2023: cominciamo con i più piccoli Laelementare è una tappa importantissima della vita. Affrontarla significa “diventare grandi”. Ma il passaggio dal gioco ai banchi dinon è sempre facilissimo. Un nuovo ambiente, nuove regole, nuovi compagni, possono rendere il bambino molto spaesato. Ma con il pieno supporto dei, o di chi se ne prende cura, può essere un gioco molto divertente. Cosa può fare ...