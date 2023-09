Avvio dell’anno scolastico | l’incoraggiamento del presidente Giorgio Magliocca

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Caserta. “Quest’anno mettiamo concretamente a frutto il grande lavoro portato avanti nell’ultimo periodo dal Settore Edilizia Scolastica. Le gare di appalto relative ai finanziamenti ottenuti dalla Provincia di Caserta per l’edilizia scolastica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di circa 54 milioni di euro, sono tutte in completamento. Gli interventi previsti sono 24: 16 riguardano l’adeguamento strutturale delle scuole per circa 38 milioni di euro; un intervento di demolizione e ricostruzione per 11 milioni e 500mila euro; 3 interventi per la riqualificazione di mense scolastiche per quasi 2 milioni di euro; 4 finanziamenti sono dedicati alla costruzione di nuove palestre per 7 milioni e 500 mila euro“. Così ildella Provincia di Caserta,, in una nota per ...