“Aveva ragione Pier Silvio Berlusconi” GF 2023 | com’è andata ad Alfonso Signorini

(Di martedì 12 settembre 2023) Partito il Grande Fratelloe perè tempo dei primi commenti.che ieri si è presentato in grande stile. Prima dell’inizio ufficiale si è lasciato andare ad un lungo commento. “Quest’anno è un’emozione vera per tante ragioni. Avevo appena finito di dire alla mia nuova opinionista, che è molto emozionata, ‘Stai tranquilla, ci sono io che ho esperienza’ ma ho più paura di lei. Un Grande Fratello nuovo. Un Grande Fratello di cui si è parlato tanto, anche troppo. Si è scritto tutto e il contrario di tutto”. Spazio alle storie, come già ampiamente annunciato. >“Stop alla diretta”. GF, l’annuncio diarriva in tarda nottata. Il pubblico non può credere alle sue parole “È un Grande Fratello nuovo perché metterà per la prima volta a confronto due mondi: quello ...

'Eppure, i dati macroeconomici ci danno. Siamo in una congiuntura economica difficile, ma ... Si è parlato di Arianna Meloni , militante da quando17 anni, sempre penalizzata dal fatto di ..."Si è parlato di Arianna Meloni, militante da quando17 anni, sempre penalizzata dal fatto di ... 'Eppure - ha rivendicato - i dati macroeconomici ci danno. Siamo in una congiuntura ...5 agosto 2023 - Redazione PeaceLink Conflitti Milleyparagonato la situazione dell'Ucraina alla prima guerra mondiale L'anno scorso il generale Mark Milleysulla guerra in Ucraina...La terzaè che Bidenbisogno di tempo per assicurare la separazione dell'Europa dalla Russia. L'alleanza energetica tra Russia e Germania avrebbe messo a repentaglio l'egemonia degli ...

Articolo - Tariffe aeree. Perché Ryanair ha ragione Aduc

Bertolini: «aveva ragione Murgia, servono due donne per far fuori ... IlNapolista

Rabat (Agenzia Fides) – “Ho deciso di scrivere queste righe per raccontarvi un po’ quello che è successo e sta succedendo in Marocco in questi giorni successivi al sisma. Lo so, sembra un po’ complica ...Roma svolge un ruolo marginale nel progetto di Pechino, che è incentrato su energia e trasporti, e la natura dell’iniziativa non si addice ad una economia ...