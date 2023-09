Aversa-Afragola | da domani attive le corse per la Stazione Alta Velocità

... Napoli stazione centrale; Napoli porto, Stazione Marittima;, stazione ferroviaria via Areana; Giugliano, istituto don Diana, via Ripuaria;, stazione ferroviaria piazza Mazzini; Villa ...... Sant'Antimo, Arzano, Qualiano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata,, ... In provincia di Caserta scuole chiuse a Succivo,, Villa Literno, Casaluce, Carinaro e Casal di ...(21 chilometri);. Torre del Greco (21 chilometri);.(22 chilometri);. Acerra (27 chilometri);. Castellammare di Stabia (33 chilometri);. Scafati (35 chilometri);. Caserta (36 ...

Aversa-Afragola, dal 13 settembre attivo bus per Stazione Alta Velocità PUPIA

500 mila i cittadini in zona rossa, 800 mila in zona gialla: 3 giorni di tempo per lasciare le abitazioni dopo l’allarme. La Protezione civile ha un “piano” ...