Avere un hobby migliora la salute per gli over 65

(Di martedì 12 settembre 2023) Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine, le persone di età superiore ai 65 anni che amano dedicarsi ad attività ricreative e coltivano con passionedi vario genere, hanno unae un benessere mentale migliori rispetto a chi non è impegnato in alcuna attività ricreativa. Persi intende qualsiasi attività che le persone praticano nel tempo libero per puro piacere. Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno raccolto i dati contenuti in cinque studi longitudinali, una meta-analisi che ha esaminato l’impegno hobbistico di 93.263 persone provenienti da 16 paesi tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone e diversi paesi europei. L’età media dei partecipanti era compresa tra 71,7 e 75,9 anni. Studi precedenti avevano già dimostrato che queste attività riducono la solitudine e hanno un’azione protettiva contro la ...

Avere un hobby è il segreto della felicità dopo i 65 anni Vanity Fair Italia

Le persone di età superiore ai 65 anni, dedicandosi a un hobby hanno una maggiore soddisfazione della propria vita, una percezione migliore del proprio stato di salute, un livello di felicità più elev ...Gli hobby sono considerate attività intraprese nel tempo libero per puro piacere, e ricerche precedenti avevano già suggerito che svolgere tali attività può contribuire a ridurre la solitudine e ...