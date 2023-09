(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha rivelato che le persone di età superiore ai 65 anni che partecipano ad attività ricreative riportano unmento dellae del benessererispetto a coloro che non hanno un. Questi risultati si basano su un'analisi meta di 5 studi longitudinali che hanno esaminato l'interesse per gliin 93.263 persone provenienti da 16 paesi diversi. Glisono attività che le persone svolgono nel loro tempo libero per piacere, e studi precedenti hanno dimostrato che tali attività riducono la solitudine e hanno un impatto positivo sulla sintomatologia depressiva. Tuttavia, queste scoperte erano principalmente basate su analisi condotte in singoli paesi, e non era certo se potessero essere applicate in maniera uniforme ...

Avere un hobby migliora la salute mentale negli over 65 AGI - Agenzia Italia

