Approfitta di questa energia positiva per fare attività fisica o dedicarti a qualcheche ti ... Potrestila sensazione che le cose non stiano andando come vorresti e che il tuo cammino sia ...Tuttavia, suggeriscono che le loro scoperte potrebberoimplicazioni per lo sviluppo di programmi volti a migliorare l'accesso agliin diverse fasce d'età e paesi, al fine di promuovere un ...Potrestidelle opportunità di promozione o di riconoscimento per il tuo lavoro. DENARO: La tua situazione finanziaria è buona, e puoi permetterti qualche spesa extra per i tuoio per i ...Ecco come ha esordito nella presentazione, soffermandosi anche sui suoicome lo sport e i ... Ha ironizzato sul fatto di riposarsi quando è in giro per la città con il taxi e dipiù ...

Avere un hobby è il segreto della felicità dopo i 65 anni Vanity Fair Italia

Avere un hobby migliora la salute mentale negli over 65 AGI - Agenzia Italia

Avere un hobby è il segreto che porta gli individui più anziani a vivere con maggiore felicità e, soprattutto, meno sintomi depressivi. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature ...Paesi con un elevato indice di felicità mondiale e aspettativa di vita, come Danimarca, Svezia e Svizzera, avevano anche un alto coinvolgimento in hobby. Tuttavia, in generale, l'associazione tra il ...Secondo il report della fondazione Brf, ogni dieci anni in Italia scompare una città da 40mila abitanti per questo fenomeno ...