Autorizzato dal Mase il secondo tratto del Tyrrhenian Link

Autorizzato dal ministero secondo tratto del Tyrrhenian Link, elettrodotto tra Sicilia e Sardegna

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha autorizzato con decreto del 5 settembre 2023 il progetto definitivo del secondo tratto del Tyrrhenian Link. Si tratta di un cavo sottomarino ...La rapidità con cui l’opera è stata autorizzata dal Ministero è frutto della continua collaborazione tra Terna e le istituzioni e conferma la strategicità del progetto». La nuova interconnessione è un ...