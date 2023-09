Automotive | entro il 2035 boom della mobilità micro e condivisa

(Di martedì 12 settembre 2023) Secondo un recente studio realizzato da McKinsey nelsi prevede un calo notevole delle vendite di automobili, che nell’UE diminuiranno di circa il 20% e negli USA del 30% rispetto al 2015 Attualmente l’auto privata rappresenta la modalità di trasporto più utilizzata, costituendo il 45%quota totale di: secondo il recente report di McKinsey, in tutto il mondo sono in uso 1,3 miliardi di veicoli, di cui molti di proprietà privata. Tuttavia nei prossimi 12 anni si prevede una flessione importante in quanto, pur restando l’auto il mezzo di trasporto preferito,illa quota ditotale a livello globale diminuirà del 15%. Si prevede infatti che le vendite di automobili subiranno, rispetto al 2015, una flessione del 20% nell’UE e del 30% negli USA, ...

Attualmente, la Germania ha 1,2 milioni di veicoli elettrici in circolazione, ma si augura di raggiungere i 15 milioniil 2030 ; la disponibilità di infrastrutture di ricarica efficienti sarà ...Infine, l'annuncio shock da Tokyo: il neo governatore Ueda ha dichiarato chefine anno la ... Si mettono in luce i costruttorie, all'indomani del balzo del +10% di Tesla, Mazda tocca i ...... e quindi quanto dovremo aspettare: ' La rimodulazione avverràl'anno, proprio per sostenere ...quanto riguarda invece del peso dell'Italia nell'UE per quanto riguarda il settore dell', ...

Drivalia, come la società di mobilità di CA Auto Bank vuole ... EconomyUp

Tuttavia nei prossimi 12 anni si prevede una flessione importante in quanto, pur restando l’auto il mezzo di trasporto preferito, entro il 2035 la quota di mobilità totale a livello globale diminuirà ...Il bando è rivolto a studenti laureati fra il 1° ottobre 2022 e il 31 luglio 2023 con voto non inferiore a 105/110. Le candidature dovranno pervenire alla segreteria del premio entro il 30 settembre ...