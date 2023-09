Auto sbanda e finisce fuori strada | 35enne incastrata

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti sul raccordole Avellino – Salerno, nel territorio del comune di Montoro in direzione Salerno, per un incidentele che ha visto coinvolta una solavettura, la qualeva finivae si ribaltava rimanendo in bilico nella scarpata sottostante. Una volta messo in sicurezza il veicolo che poteva scivolare verso il basso, si è provveduto al recupero di una donna di 35 anni rimastanell’abitacolo affidandola alle cure dei sanitari del 118 intervenuti che la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. L’è stata messa in sicurezza e dato assistenza per il suo ...

