Attimi di paura per Ida Platano | l’ex di Uomini e Donne nei guai

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 settembre 2023)vera e autentica per Ida. Il racconto dei fatti che sconvolge.Se parliamo del mitico Trono Over non possiamo che annoverare tra le sue indiscusse protagoniste, o meglio ex, la splendida Ida. La sua uscita di scena, benché abbia commosso milioni di telespettatori ha anche lasciato il cosiddetto amaro in bocca, dal momento che il suo era uno dei, se non il volto più amato del programma. In ogni caso se lei se ne è andata è per un dolcissimo motivo. Non per nulla è uscita dal famoso dating show di Canale 5 mano nella mano con il cavaliere Alessandro Vicinanza con il quale fa ancora coppia fissa. Tra l’altro nel corso dell’estate 2023 i due ci hanno regalato sia foto sia video delle loro super romantiche vacanze in giro per il mondo. Hanno pure festeggiato il compleanno di lui nella Grande Mela. ...