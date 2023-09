Atterraggio d' emergenza per un volo della Ural Airlines in Siberia

Un airbus della compagnia Ural Airlines partito da Sochi, sul Mar Nero, e diretto nella citta' di Omsk, in Siberia, ha dovuto effettuare undiin un campo vicino a un bosco nella regione di Novosibirsk. La manovra ha avuto successo, tanto che delle 167 persone a bordo nessuno e' rimasto ferito: tutti sono scesi dall'...Un Airbus A320 della compagnia russa Ouralskie Avialinii ha effettuato undiin un prato, in Siberia, in seguito a un'avaria non meglio precisata. L'aereo che collegava Sochi, sul Mar Nero, con Omsk in Siberia, è atterrato nella notte di martedì 12 ...diper il volo U61383 della Ural Airlines in viaggio da Sochi a Omsk . Durante il volo un guasto al sistema idraulico , secondo quanto riportato da fonti locali, ha costretto l'...Il video pubblicato dall'agenzia ucraina Unian su Telegram mostra il velivolo a terra nella regione di Novosibirsk, nella Siberia occidentale. L'agenzia di stampa russa Interfax ha riferito che a ...

Kamenka (Russia), 12 set. (askanews) - Un Airbus A320 della compagnia russa Ouralskie Avialinii ha effettuato un atterraggio di emergenza in ...Il video pubblicato dall'agenzia ucraina Unian su Telegram mostra il velivolo a terra nella regione di Novosibirsk, nella Siberia occidentale. L'agenzia di stampa russa Interfax ha riferito che a bord ...Atterraggio di emergenza per il volo U61383 della Ural Airlines in viaggio da Sochi a Omsk.Durante il volo un guasto al sistema idraulico, secondo quanto riportato da fonti locali, ha costretto l’equi ...