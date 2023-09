Assemblea FdI | esordio delle sorelle Meloni | Giorgia | “Su di me fango gratuito | strumentalizzato il ruolo di Arianna”

Così, in un messaggio su X, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in merito all'di Fratelli d'Italia."Entusiasmo e passione: è con questi due aggettivi che voglio sintetizzare l'nazionale di Fratelli d'Italia". Così, su X, il Ministro delle Politiche Europee, Raffaele Fitto. "Ci siamo ...La premier Giorgia Meloni ha tenuto oggi a rapporto il partito in una lungain cui, innanzitutto, ha rivendicato i risultati raggiunti dall'esecutivo in questo primo anno di legislatura ed ha lanciato un chiaro avviso ai naviganti: 'Se qualcuno dovesse pensare che l'...Roma, 12 set. " "All'nazionale dila presidente Meloni ha detto 'a sinistra se i dati sulla crescita sono negativi, festeggiano'. Questa è una sonora fesseria, noi siamo preoccupati: l'economia italiana non ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "All’Assemblea nazionale di FdI la presidente Meloni ha detto ‘a sinistra se i dati sulla crescita sono negativi, festeggiano’. Questa è una sonora fesseria, noi siamo ...ROMA - "In questi mesi si è visto di tutto. Le continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi, le continue richieste di dimissioni ...Fabio Rampelli commenta con i giornalisti a margine dell’assemblea di FdI le indiscrezioni che lo vedrebbero come oppositore interno al partito. “Ogni giorno esce il mio nome sul giornale come ...