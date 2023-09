Assegnare IP manualmente e disattivare DHCP la configurazione automatica

Leggi su navigaweb

(Di martedì 12 settembre 2023) Quando connettiamo un qualsiasi dispositivo al modem di casa esso otterrà un indirizzo IP privato, ossia un indirizzo interno alla rete, così da poterlo identificare in maniera univoca all'interno della rete e distinguerlo dagli altri device. Per facilitare la connessione dei dispositivi la gestione degli indirizzi IP è affidata al, che "smista" gli indirizzi IP e gli assegnamente alla prima connessione; se però necessitiamo che un dispositivo ottenga ogni volta lo stesso indirizzo IP (per esempio un server, un disco dati o un NAS) è necessario configurarel'indirizzo IP dal dispositivo o direttamente dal modem. Nella guida che segue vi mostreremo come configurareindirizzo IP con, mostrando i passaggi da seguire su Windows, su Mac, su Android, su iPhone, ...