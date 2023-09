Assalto di Zanzare Tigre in Autunno | Esperto Prevede Attività Aggressiva Fino a Novembre

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma - Le temperature fuori stagione, che sono di 8-10 gradi sopra la media, stanno dando il benvenuto alle, che non mostrano segni di ritiro. A Roma, nel bel mezzo di settembre, queste fastidiose insetti si rivelano particolarmente attive, richiedendo nuove operazioni di disinfestazione. Lesono particolarmente inclini a pungere le gambe, preferibilmente se le caviglie sono scoperte, ma non esitano a puntare altre parti del corpo. Nonostante la stagione estiva sia ormai finita, continuano imperterrite a depositare le loro uova nei ristagni d'acqua e a riprodursi, proprio come durante il cuore dell'estate. Il motivo di questa inusualeautunnale è da ricercare nelle temperature attuali, che si mantengono estive. Lo zoologo Bruno Cignini, docente dell'Università di Roma Tor Vergata, spiega: "Siamo di fatto in ...

... comandante delle armate germaniche in Italia, aveva fissato proprio per il giorno 6 l'a ... Il soggiorno a Villa Webber era reso fastidioso dall'afa estiva e dalle. Alla tristezza dell'......e - in maniera per fortuna minore - i Pronto Soccorso degli ospedali sono stati presi d': ma ... parliamo del virus responsabile della febbre West - Nile, portato dalle, che ha causato 10 ...A noi piacciono le sfide, e questa idea è nata quasi per caso durante un'escursione fatta con un collega ed amico nella quale siamo stati letteralmente presi d'dalle, e ci siamo ...E, se tanti individui hanno trovato il modo di schivare l'delle, potrebbero aver anche scoperto una strada che potrebbe portarci verso l'ambita immunità . Scopri anche: Problema ...

Zanzara tigre, assalto d'autunno. L'esperto: «Con questo clima sarà aggressiva fino a novembre» leggo.it

Lucilla, la prima lampada portatile di design contro le zanzare « LMF ... lamiafinanza

Le temperature fuori stagione, che sono di 8-10 gradi sopra la media, stanno dando il benvenuto alle zanzare, che non mostrano segni di ritiro. A Roma, nel bel mezzo di settembre, queste fastidiose ...E non se ne vogliono andare, è il caso delle zanzare che a Roma in pieno settembre sono ancora molto arzille: tanto da rendere indispensabili nuove disinfestazioni. Puntano dritte alle ...Estate, la stagione dei ‘giri’ in scooter, delle uscite con gli amici o degli appuntamenti di coppia, con il sole alto nel cielo e con le sue lunghe serate, quando il tempo scorre velocemente tra sorr ...