ASL Caserta attiva l’ambulatorio di oncologia per pazienti maggiorenni al Palazzo della Salute

(Di martedì 12 settembre 2023). L’Asl dicomunica che è statoto presso il Distretto Sanitario n. 12, diretto dalla Dr.ssa Antonella Guida,Distrettuale di “” perdi età superiore ai 18 anni. Tanto in applicazione dell’Atto Aziendale che prevede l’istituzione di una Unità Operativa Complessa diIntegrata Ospedale – Territorio e che, quindi, è stata aperta in CUP (Centrale Unica di Prenotazione) aziendale e regionale, l’Agenda Ambulatoriale dicome offering del Distretto Sanitario n. 12 per. Pressoopereranno i Medici Oncologi del P.O. di S. Felice a Cancello, diretti dal Dr. Salvatore Feliciano....

di Cardiologia " Utic, diretta dal dottor Luciano Fattore, e grazie alla lungimiranza e alla costante attenzione della Direzione strategica della, pronta e disponibile ad ascoltare e ...... in provincia di, un cacciatore stava sparando con un fucile alle sue prede proprio all'interno di un terreno agricolo posto nelle immediate vicinanze del palazzo della locale. - continua ...... in provincia di, un cacciatore stava sparando con un fucile alle sue prede proprio all'interno di un terreno agricolo nelle immediate vicinanze del palazzo della locale. È accaduto nella ...

Asl Caserta, primo impianto di pacemaker leadless presso P.O. ... CasertaWeb

Si tratta del primo passo di una procedura che accerterà - o non accerterà - la responsabilità dei medici del Moscati di Aversa in merito ai danni (presunti) patiti dall'uomo ...e grazie alla lungimiranza e alla costante attenzione della Direzione strategica della Asl Caserta, pronta e disponibile ad ascoltare e soddisfare le crescenti esigenze del Reparto. Notevole è la ...