Ascolti tv ieri | male Balivo | bassa La Vita in Diretta | Grande Fratello 23%

(Di martedì 12 settembre 2023) Glitv di, lunedì 11 settembre 2023, hanno fatto registrare per la prima puntata disu Canale 5 2.994.000 spettatori pari al 23% di share (GF Night 1.040.000, 27%). Tiene botta la replica de Il Giovane Montalbano su Rai1 con 3.154.000 spettatori, 18.3% di share. - NOVE Il debutto della nuova edizione di Little Big Italy su NOVE ha registrato 366.000 telespettatori, share 2.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Gunpowder Milkshake 597.000, 3.5% Rai3 Presa797.000, 4.3% Rete 4 Quarta Repubblica 780.000, 5.7% Italia 1 film Lucy 1.250.000, 6.8% La7 In Viaggio con Barbero 977.000, 5.5% Tv8 film Robin Hood Principe dei Ladri 388.000, 2.5% IN AGGIORNAMENTO

Rai1, Il giovane Montalbano: 3.154.000 spettatori (share 18,36%) Canale 5, Grande fratello: 2.994.000 spettatori (share 23,01%) Italia 1, Lucy: 1.250.000 spettatori (share 6,83%)