(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Ottimanza per la nuova edizione del '' su Canale5, che ottiene in media, dalle 21.29 all'1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23.01% di share. Su Rai1, 'Il Giovane Montalbano' (con un durata molto inferiore, dalle 21.36 alle 23.32) registra 3.154.000 spettatori e il 18.36% di share. Ma nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi (dalle 21.37 alle 23.31) è il reality di Canale5 ad avere la meglio con una media di 3.666.000 spettatori e il 21.37% di share contro 3.145.000 e il 18.33% di share della fiction di Rai1. Al terzo posto, 'Lucy' su Italia1, con 1.250.000 spettatori e il 6.83% di share. A seguire, tra gli altridella prima serata: 'In Viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura' su La7 (977.000 spettatori, share 5.53%), 'Presa Diretta' su ...

Ieri sera lunedì 11 settembre c'è stato un vero e proprio testa a testa tra Mediaset e Rai con una rete che ha trionfato sull'altra per una manciata di. Il debutto del nuovoFratello su Canale 5 che ha visto l'ingresso dei primi quindici concorrenti è andato piuttosto bene. Infatti, il reality ha raccolto davanti allo schermo 2.994.000 ...Forte del successo d'degli anni passati, la conduttrice continua ad essere una delle ...Pier Silvio Berlusconi che in questi anni al timone del rotocalco di Canale5 ha dimostrato sempre......Si segnala che ieri oltre la sfida tra Alberto Matano e Myrta Merlino c'eraattesa anche per il gran ritorno su Rai Uno di Caterina Balivo alla guida de La volta buona . Quantiha ...

Ascolti tv, Grande Fratello parte con il 23% Adnkronos

Ascolti tv 11 settembre 2023, in prima serata su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano Un’albicocca, in replica, ha registrato una media di 3.154.000 telespettatori, share 18.4%. Su Canale 5 la prima ...(Adnkronos) – Ottima partenza per la nuova edizione del ‘Grande Fratello’ su Canale5, che ottiene in media, dalle 21.29 all’1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23.01% di share. Su Rai1, ‘I ...