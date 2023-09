Ascolti TV di lunedì 1 settembre | Grande Fratello contro Il Giovane Montalbano | ecco chi ha vinto

(Di martedì 12 settembre 2023) I programmi più visti in TV di11con Il2 su Rai 1 e Ilsu Canale 5.TV di11: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la replica de Il2 su Rai 1 e l apriima puntata de Ilsu Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità.i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. Rai 1Canale 5: Buona la prima per IlSu Rai 1 Ilha interessato 3.154.000 ...

TV " Nella prima serata di ieri,11 settembre 2022 , il Grande Fratello andato in onda con la sua prima puntata che si è dovuta scontrare con la fiction (in replica) "Il giovane ...tv di11 settembre 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Il giovane Montalbano, " contro " Grande Fratello " . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,...Ha aperto radioso Alberto Matano la nuova edizione de La vita in diretta, partita oggi,11 settembre 2023, come da tradizione a partire dalle 17.05 su Rai1, subito dopo l'edizione ......