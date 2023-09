Ascolti Grande Fratello | prima puntata 11 settembre | confronto scorsa edizione | dati auditel

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 12 settembre 2023)TV – Nellaserata di ieri, lunedì 112022, ilandato in onda con la suache si è dovuta scontrare con la fiction (in replica) “Il giovane Montalbano”, trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Ecco a seguire ie ilcon la,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.