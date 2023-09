Arriva l' iPhone 15 | il caricabatteria è in linea con le normative europee Ecco quanto costa

(Di martedì 12 settembre 2023) Apple si alalla normativa Ue sulunico . I nuovi15 presentati a Cupertino hanno la porta Usb-C per la ricarica, un annuncio atteso da tempo con cui la società di Tim Cook abbandona dopo 11 anni il suo sistema Lightening in vista della normativa di Bruxelles che ha messo ai produttori tecnologici la scadenza del 2024 per adeguarsi. Una norma a lungo richiesta dai consumatori...

Dalla A di Apple alla C, di USB C. Finalmente sui nuovi modelli dila porta di ricarica universale, già presente su Mac , iPad e la maggior parte dei dispositivi elettronici: permetterà anche il trasferimento dati e di collegare gli auricolari. È questa ...Sotto la scocca, integrato in S9, si trova un nuovo chip Ultra Wideband che consente di abilitare un'altra novità, e cioè la funzione Precision Finding presente in15 e che permette di trovare ...Lo zoom otticoa 5x, con una lunghezza focale di 120 mm. Infine, un annuncio per stupire:15 Pro è già pronto per funzionare insiema al visore di Apple: può infatti catturare contenuti ...La nuova generazione di Apple Watch Ultraaccompagnata da nuovi quadranti pensati ... in tempo reale, sia sullo schermo dello smartwatch, che sullo schermo dell'connesso all'Apple Watch ...

(ANSA) - ROMA, 12 SET - I nuovi iPhone 15 di Apple hanno la porta Usb-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico. L'annuncio ...iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in cinque nuovi ... Il livello di luminosità HDR di picco ora arriva fino a 1600 nit per foto e video HDR ancora più incredibili. E nelle giornate di ...iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno un nuovo design stupendo e resistente, la Dynamic Island, la potente fotocamera principale da 48MP e il chip A16 Bionic.