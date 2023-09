Arresto notturno a Benevento | fermate auto sospette

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 12 settembre 2023): Polizia e Carabinieri catturano due sospetti in inseguimento sulla S.S.212 durante servizi di controllo Nella nottata tra domenica e sabato, a seguito del segnalato furto di una Fiat Punto appena asportata in località Reino (BN), una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di, attivatasi immediatamente per le ricerche, rintracciava ed intercettava l’vettura oggetto di furto condotta da un 41 enne all’altezza dello svincolo per Pietrelcina e, dopo un breve inseguimento, la bloccava in corrispondenza dell’intersezione con il raccordostradale, rinvenendo nella tasca dell’uomo uno “spadino” per forzare le porte d’ingresso. Nel contempo una pattuglia della locale Questura interveniva in ausilio ...