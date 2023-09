Arnautovic in gol con l’Austria! Il primo dal ritorno all’Inter

(Di martedì 12 settembre 2023) Anchein gol nell’ultima serata delle qualificazioni agli Europei di settembre. L’attaccante dell’Inter ha appena raddoppiato per l’Austria in Svezia, nel match in corso alla Friends Arena di Solna. A SEGNO – Uno-due terribile dell’Austria alla Friends Arena di Solna contro la Svezia. Al 53’ apre le marcature Michael Gregoritsch, tre minuti dopo fa 0-2 Marko. L’attaccante dell’Inter, su cross dalla destra maldestramente respinto da Isak Hien, riceve palla da Marcel Sabitzer e incrocia col sinistro per il raddoppio. Persi tratta delgol da quando è diventato ufficiale il suoin nerazzurro, in attesa che possa segnare anche con il club. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

