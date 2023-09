Argentina e la notte insonne in Bolivia | cosa è successo

(Di martedì 12 settembre 2023)per l’a La Paz inin vista della seconda gara ufficiale per le qualificazioni ai prossimi Mondialiper l’a La Paz inin vista della seconda gara ufficiale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. I tifosini hanno sparato fuochi d’artificio e girato per le strade della città suonando clacson per rovinare il sonno di Messi e compagni.

L'Argentina è arrivata in Bolivia per preparare la seconda sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Dopo la vittoria contro l'Ecuador, firmata da una prodezza su punzione del solito Leo ...sul quale però il commissario tecnico dell’albiceleste avrebbe preso una decisione che permettere a tutto il mondo Inter di dormire serenamente domani notte. Stando infatti a quanto riportato da ...Avvistato un meteoroide sopra Bariloche, in Argentina. I meteoroidi sono frammenti rocciosi o metallici provenienti dallo spazio che si riscaldano e si illuminano quando entrano in contatto con ...