Aprono le scuole | criticità esistenti e prospettive future Intervista al delegato Tasciotti

(Di martedì 12 settembre 2023) Fiumicino – Trasporti, ristrutturazioni dei plessi, stabilizzazione del personale, percorsi didattici innovativi con un occhio di riguardo verso il futuro: questo il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora si farà negli istituti scolastici di Fiumicino. A parlarne è il professor Robertodel Sindaco di Fiumicino alla Scuola,to da ilfaroonline.it. La campanella è, infatti, suonata anche a Fiumicino e l’Amministrazione, salita in “cattedra” appena prima dell’estate è pronta per garantire una anno scolastico che funzioni al meglio: “Al momento del nostro insediamento – spiega il professor– abbiamo trovato una situazione disfunzionale dove ogni ente, tra cooperative, personale di sostegno ed ausiliario, assistenti educative comunali e soggetti vari, viaggiavano per conto ...

Intanto a Modena lesialla città e chiedono alla città di avviare un progetto comune a favore dei giovani. Dal 5 al 7 ottobre si tiene la prima iniziativa dedicata a studenti, famiglie,...... in base all'autonomia scolastica moltehanno deciso di anticipare l'avvio delle lezioni. Nel Lazio, ad esempio, licei e istituti comprensivi già da oggii loro cancelli ai primi ...'I soccorsi sono resi difficili dal fatto che quando cerchiamo di creare nuovi accessi, si... che prevede la ricostruzione dellee dei beni culturali colpiti dal sisma", ha dichiarato ...... per garantire la business continuity in ognuna delleinteressate. Il prossimo passo per il ... le cui potenzialità, come afferma l'azienda,scenari interessanti da valutare attentamente.

Aprono le scuole, criticità esistenti e prospettive future. Intervista al ... Il Faro online

Aprono le scuole, il comune di Quartu cerca nonni e nonne vigili Agenzia ANSA

La spesa per la scuola italiana troppo bassa - il 4,2% del Pil contro il 5,1% della media Ocse - il 22% dei giovani senza un diploma, ovvero quasi 1 su 5 (il 14% negli altri Paesi), gli stipendi degli ...Anche la Svizzera ha deciso di fare luce sugli abusi sessuali commessi da sacerdoti negli ultimi settant'anni, un periodo ritenuto 'standar' per studiare il fenomeno e sul quale ...Comunicato Stampa – Gruppo consiliare “Cerreto Riparte” Così il.Gruppo Consiliare Cerreto Riparte: “Oggi, martedì 12 settembre è iniziata nuovamente la scuola.In primis, auguri ai dirigenti, ai docent ...