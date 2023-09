Anzio | scoperto un capannone per la lavorazione della marijuana | sequestrati 97 chili di droga

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 settembre 2023)– Ancora un risultato da partePolizia di Stato. Gli investigatori del commissariato-Nettuno, a seguito di un’attività di indagine e osservazione, sono riusciti ad arrestare 8 uomini tra i 20 e i 70 anni, di cui 4 italiani, 2 bengalesi, 1 egiziano e 1 iracheno. Nell’ambito dei servizi volti alla repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti in borghese, transitando in via Cipriani, hanno notato una persona con fare sospetto ferma davanti ad un cancello carrabile, come se fosse in attesa dell’arrivo di qualcuno. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un servizio di appostamento al fine di osservare a distanza la scena. La loro pazienza è stata premiata dal momento in cui un veicolo, con un uomo alla guida, si è accostato proprio vicino alla persona che gli investigatori stavano ...