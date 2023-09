Anzio – Otto arresti e sequestrati 97 Kg di hashish e marijuana

(Di martedì 12 settembre 2023) Ancora importanti risultati da parte della Polizia di Stato nella lotta contro la droga nel Lazio. Gli investigatori del commissariato-Nettuno, a seguito di un’attività di indagine e osservazione, sono riusciti ad arrestareuomini tra i 20 e i 70 anni, di cui quattro italiani, e quattro stranieri. Nell’ambito dei servizi volti alla repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti in borghese hanno notato una persona con fare sospetto ferma davanti ad un cancello carrabile, come se fosse in attesa dell’arrivo di qualcuno. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un servizio di appostamento al fine di osservare a distanza la scena. La loro pazienza è stata premiata dal momento in cui un veicolo, con un uomo alla guida, si è accostato proprio vicino alla persona che gli investigatori stavano tenendo d’occhio. ...

Gli agenti di polizia del commissariato- Nettuno , a seguito di un'attività di indagine e osservazione, hanno arrestatouomini tra i 20 e i 70 anni, di cui quattro italiani, due bengalesi,...Nel pomeriggio di oggi sono stati ufficializzati i gironi della Serie D 2023/2024. L'Calcio 1924 farà parte del girone G insieme ad altreformazioni laziali. Le altre compagini del Lazio che sono state inserite nel raggruppamento sono le seguenti: Nuova Florida Ardea, ...Gli interventi in città Dalledel mattino di martedì 29 agosto, solamente i vigili del fuoco ... in questa coda di estate, hanno causato danni agli stabilimenti di Ostia, Fregene,e ...Sul posto, in via dei Laghi 49, i carabinieri diche indagano. Al momento nessuna ipotesi sul ... Intorno alledel mattino i militari dell'Arma hanno raggiunto l'abitazione. Vicino al corpo ...

Sequestrati 97 chili di droga ad Anzio, otto arresti Agenzia di stampa ... Italpress

Roma, sequestrati 97 chili di droga ad Anzio. Arrestati otto uomini in un capannone per la lavorazione di marijuana Corriere Roma

Gli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno, a seguito di un’attività di indagine e osservazione, sono riusciti ad arrestare otto uomini tra i 20 e i 70 anni, di cui quattro italiani, e quattro ...Scoperto dalla polizia un capannone per l’essiccazione e la lavorazione della marijuana. Sono otto gli arresti eseguiti nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate del reato di ...ANZIO (ROMA) (ITALPRESS) - Scoperto dalla Polizia di Stato ad Anzio un capannone per l'essiccazione e la lavorazione della marijuana. Otto persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di ...