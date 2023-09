Annalisa smentisce i gossip sulla gravidanza | «L’unico parto previsto è quello del mio disco»

... E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE - data 29/9) -(@NaliOfficial) September 12, 2023e il pancino sospetto fedezarticolo 31e il pancino sospetto 34è incinta Con una frase la cantantela ...la gravidanza: 'L'unico parto previsto è il mio disco' Lo scoop di Chi uscirà nelle edicole domani ma c'è già la smentita sarcastica della cantautrice. Con un post sul social X, ...... puntualmente un altro cheCassano!". E Daniele aggiunge: "Il famoso sarrismo quando ... Così come quella di: "Squadre che escono di proposito dall'Europa per potersi concentrare sul ...

Annalisa smentisce i rumors sulla gravidanza: L'unico parto previsto ... Fanpage.it

Annalisa smentisce l'indiscrezione sulla sua presunta gravidanza Avvisatore.It

Ma ora a smentire i rumors ci ha pensato, con un ironico Twitter, la diretta interessata: «L'unico parto attualmente previsto è quello del mio disco», ha scritto Annalisa aggiungendo il nome della ...Annalisa è tra le cantanti più in voga in questo momento in Italia. Di recente, la cantante è uscita con un nuovo singolo Ragazza sola che procede ...Ma le sorprese non finiscono qui. La cantante di “Bellissima” ha recentemente stupito tutti con un annuncio a sorpresa: il suo matrimonio con il manager Francesco Muglia, celebrato il 29 giugno 2023 ...