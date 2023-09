Angelica e Anita | le presunte bugie dette agli autori prima di entrare al Grande Fratello

(Di martedì 12 settembre 2023)Baraldi eOlivieri sono due ragazze che ieri sera hanno fatto il loro ingresso nella Casa delcome concorrenti. Laha parlato dei suoi problemi con i genitori, mentre la seconda delle sue tre lauree (che in realtà sarebbero una triennale, la specialistica e un master). ProprioBaraldi nella sua clip di presentazione ha sottolineato il difficile rapporto col padre. “Sono, ho 26 anni, sono di Modena e lavoro in una azienda informatica. Sono una ragazza iperattiva, non sto mai ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport. Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono stati sempre molto ingombranti nei miei confronti. Quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia. Credevo fosse giusto per il mio futuro. ...

Arrivata alle finali di Miss Mondo Italia,ha rinunciato a concorrere per laurearsi e oggi è Account Manager in un'azienda informatica della sua città.Olivieri La parlantina non le ...In particolare, sono spuntate fuori delle segnalazioni su due concorrenti non famose:Baraldi eOlivieri . Le due avrebbero mentito nelle loro clip di presentazioni. Ma non finisce qui,...In particolare, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha scoperto cheBaraldi eOlivieri starebbero mentendo . La prima, al suo ingresso, ha raccontato di avere un rapporto difficile ...Grande Fratello:stanno mentendo Arrivano anche le prime segnalazioni sui concorrenti Nip del GF 2023. Sul web stanno spuntando delle indiscrezioni suBaraldi , la quale ha ...

Rosy Chin, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023: età ... IL GIORNO

Anita Olivieri | DavideMaggio.it DavideMaggio.it

Dopo la prima puntata del Grande Fratello l'attenzione del pubblico è tutta rivolta ai nip, che sono entrati nella Casa e che vivranno insieme ai vip ...In particolare, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha scoperto che Angelica Baraldi e Anita Olivieri starebbero mentendo. La prima, al suo ingresso, ha raccontato di avere un rapporto difficile con ...Su Instagram, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Angelica secondo cui non si è mai allontanata dalla famiglia come detto al GF ...