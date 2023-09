Andria | il figlio di 11 anni cade dal trattore Il padre fa credere che sia stata colpa di un’auto pirata | indagato per simulazione di reato

(Di martedì 12 settembre 2023) Ha provato a ingannare tutti, a partire dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Bonomo, dichiarando l’investimento del proprioda parte di undella strada. Ma non era vero, suo, di 11, era caduto dal. Un 43enne diper lesioni personali stradali ai ddelminorenne e perdi. La versione dell’uomo, che aveva portato il ragazzino in mattina nell’ospedale della cittadina pugliese, non aveva convinto gli uomini della squadra mobile della polizia, che avevano avviato le indagini sotto la direzione della Procura di Trani. Secondo quanto riporta Repubblica Bari nell’arco di nemmeno 24 ore si è chiarita la dinamica dei ...

