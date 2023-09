Leggi su noinotizie

(Di martedì 12 settembre 2023) In territori, il 12 luglio, il ragazzino di 11 anni era a bordo del. Rovinò sul terreno. Il padre attribuì la responsabilità del sinistro ad un. Stando all’indagine non ci fu alcuned il padreè ora, oltre che per simulazione di reato, per lesioni, quelle subite dalpiazzato sul. L'articolo: ildale luiun