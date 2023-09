Ancora un ritorno alla tassazione minima delle grandi compagnie L’analisi di Zecchini

Leggi su formiche

(Di martedì 12 settembre 2023) Su materie così scottanti come un’equadi tutte le imprese,o piccole che siano, al pari che nazionali o multinazionali, non è sufficiente firmare un trattato internazionale per porre un frenosleale concorrenza fiscale tra stati e all’elusione dellanei paesi dove il prelievo è più oneroso. Nel novembre del 2021 i paesi del G20 si sono accordati con un trattato su alcune regole volte a chiarire sia la giurisdizione in cui lemultinazionali sono tenute a versare le imposte sul reddito prodotto, sia il livello minimo sotto il quale il prelievo fiscale non può scendere. Il primo gruppo di norme passa sotto il nome di Pilastro 1 e il secondo di Pilastro 2, con la fissazione al 15% della sogliadieffettiva, ...