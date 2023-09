Ancora un disastro in Africa | dopo il terremoto in Marocco le inondazioni in Libia con migliaia di morti

(Di martedì 12 settembre 2023) È spaventoso il bilancio delle vittime a Derna nellaorientale. Avrebbe superato 5.200. È il bilancio provvisorio delleprovocate dall’uragano Daniel. Lo annuncia un portavoce del ministero degli Interni libico del governo della Cirenaica in una dichiarazione rilasciata alla Tv panaraba Al Jazeera. Il portavoce sostiene che “l’assenza di mezzi avanzati per allertare i cittadini ha contribuito al”. La Croce Rossa aveva parlato in precedenza di “diecimila persone” che risultano disperse nella regione dellaorientale.ilinl’colpita dalle

Molte zone sono irraggiungibili: secondo il governo libico orientale sono morte più di 2mila persone e altre migliaia sono disperse