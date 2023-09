Amy Schumer bullizza Nicole Kidman con una foto degli US Open | pioggia di critiche Perché sei così cattiva?

(Di martedì 12 settembre 2023) Amyha attaccatopubblicando su Instagram una suaagli US: dopo essere stata criticata dai fan la comica ha cancellato il post. I fan non hanno trovato alcun umorismo nel post di Instagram della comica Amy: lamostrava l'attricementre assisteva agli U.S.. La star di "Trainwreck" ha deriso la postura della diva hollywoodiana e in risposta ha ricevuto un mare dida parteutenti che l'hanno definita "senza classe". Nella didascalia dellacancellata Amy aveva scritto: "si siede un essere umano". I fan hanno preso d'assalto i suoi post lasciando ogni genere di commento: ...

I fan non hanno trovato alcun umorismo nel post di Instagram della comica: la foto mostrava l'attrice Nicole Kidman mentre assisteva agli U. S. Open. La star di " Trainwreck " ha deriso la postura della diva hollywoodiana e in risposta ha ricevuto un mare di ...... come spesso succede, lunga e tortuosa e hanno l'indiscutibile merito di averci salvato da una versione di Barbie cone il suo femminismo un tanto al kg. Gran parte del merito, va detto, ...Anche Chuck, democratico di New York e presidente del Senato, ha espresso parole poco dolci,... Come si sa, con la nomina diConey Barrett da parte di Trump nel 2020, i conservatori hanno ...Anche Chuck, democratico di New York e presidente del Senato, ha espresso parole poco dolci,... Come si sa, con la nomina diConey Barrett da parte di Trump nel 2020, i conservatori hanno ...

Amy Schumer bullizza Nicole Kidman con una foto degli US Open ... Movieplayer

Amy Schumer ha apprezzato Barbie e Oppenheimer e scherza su ... BadTaste.it Cinema

Amy Schumer ha attaccato Nicole Kidman pubblicando su Instagram una sua foto agli US Open: dopo essere stata criticata dai fan la comica ha cancellato il post.